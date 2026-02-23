UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 397,7EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.