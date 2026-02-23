    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026

    Am 23.02.2026 ist die Novo Nordisk Aktie, bisher, um -13,40 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -13,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,40 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Novo Nordisk insgesamt ein Minus von -16,41 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -16,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -20,48 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,30 %
    1 Monat -34,51 %
    3 Monate -16,41 %
    1 Jahr -59,47 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Novo Nordisk-Aktie: Kursvolatilität nach Meldungen, zuletzt unter Druck. Fundamental- und Bewertungsdiskussionen fokussieren sich auf 2026er Umsatzrückgang (5–13%), US-Preisdruck, Konkurrenz durch Mounjaro/Zepbound und Patentlaufzeiten; positive Impulse kommen aus der Wegovy-Pille (ca. 750 Mio USD 2026). Trader debattieren Nachkäufe, Trading-Strategien und Unterstützungs-/Zielmarken um 34–40 EUR.

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,03 Mrd. € wert.

    Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zum Abnehmmittel Cagrisema - Aktie fällt


    Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern …

    CagriSema demonstrated 23% weight loss in an open-label head-to-head REDEFINE 4 trial in people with obesity, the primary endpoint was not achieved


    CagriSema achieved 23% weight loss after 84 weeks of treatmentCagriSema 2.4/2.4 mg did not meet the primary endpoint of showing non-inferiority on weight loss compared to tirzepatide 15 mg at 84 weeks1Additional trials are exploring the full weight …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -13,72 %
    -16,96 %
    -35,02 %
    -17,07 %
    -59,79 %
    -48,58 %
    +33,14 %
    +70,62 %
    +1.976,42 %
