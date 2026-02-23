Novo Nordisk verfehlt Ziel – Aktie bricht zweistellig ein!

An der Börse reagieren Anleger empfindlich: Die Aktie von Novo Nordisk verliert auf Tradegate knapp 14 Prozent und notierte bei 34,67 Euro (Stand 11:21 Uhr).

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sorgt mit neuen Studiendaten für Ernüchterung am Markt. Zwar erreichte das Adipositas-Mittel CagriSema in der Phase-3-Studie REDEFINE 4 nach 84 Wochen einen Gewichtsverlust von 23 Prozent. Doch das Unternehmen verfehlte das primäre Studienziel.

Direktvergleich mit Tirzepatid

In der offenen Vergleichsstudie erhielt eine Patientengruppe einmal pro Woche CagriSema in der Dosierung 2,4 Milligramm Cagrilintid und 2,4 Milligramm Semaglutid, während die andere Gruppe 15 Milligramm Tirzepatid des US-Pharmakonzerns Eli Lilly bekam. 809 Erwachsene mit Adipositas und mindestens einer Begleiterkrankung nahmen teil. Das durchschnittliche Ausgangsgewicht lag bei 114,2 Kilogramm.

Unter Idealbedingungen erreichten Patienten mit CagriSema eine Gewichtsreduktion von 23,0 Prozent. Tirzepatid kam im selben Zeitraum auf 25,5 Prozent. Unter realitätsnäherer Betrachtung lagen die Werte bei 20,2 Prozent für CagriSema und 23,6 Prozent für Tirzepatid. Damit verfehlte CagriSema das Ziel, eine Nicht-Unterlegenheit beim Gewichtsverlust zu zeigen.

Management bleibt optimistisch

Martin Holst Lange, Entwicklungschef bei Novo Nordisk, betont dennoch das Potenzial des Präparats. "Wir sind mit dem Gewichtsverlust von 23 Prozent für CagriSema in dieser offenen Studie zufrieden", sagte er laut Pressemitteilung. CagriSema könne das erste Kombinationsprodukt aus GLP-1- und Amylin-Wirkstoff werden. "Es wurde nachgewiesen, dass Cagrilintide die bestehenden Vorteile von Semaglutide ergänzt und klinisch bedeutsame additive Gewichtsabnahmeeffekte bietet, die denen überlegen sind, die mit GLP-1 allein beobachtet wurden."

Mit Blick nach vorn ergänzte er: "Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus abgeschlossenen Studien freuen wir uns auf die Ergebnisse der REDEFINE 11-Studie und den Beginn der CagriSema-Studie mit höherer Dosierung, die beide darauf ausgelegt sind, das gesamte Gewichtsverlustpotenzial von CagriSema zu bewerten." Zudem bekräftigte er: "Die Ergebnisse des REDEFINE-Programms bestärken uns in unserem Engagement, die Behandlung von Adipositas durch neuartige Produkte wie CagriSema und Zenagamtide zu revolutionieren, die das Potenzial haben, Patienten mit Adipositas noch größere gesundheitliche Vorteile zu bieten."

Weitere Studien und FDA-Entscheidung

Den Zulassungsantrag für CagriSema zur Gewichtskontrolle reichte Novo Nordisk im Dezember 2025 bei der US-Arzneimittelbehörde ein. Eine Entscheidung wird bis Ende 2026 erwartet. Parallel plant der Konzern eine höher dosierte Phase-3-Studie ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Ergebnisse der Studie REDEFINE 11 sollen im ersten Halbjahr 2027 folgen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion