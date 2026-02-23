    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Sartorius Vz. Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.02.2026

    Am 23.02.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

    Sartorius Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Sie fällt um -2,85 % auf 232,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,24 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sartorius Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,96 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sartorius Vz. eine negative Entwicklung von -4,13 % erlebt.

    Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,37 %
    1 Monat -9,02 %
    3 Monate +4,96 %
    1 Jahr -2,11 %

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,69 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 23.02. - MDAX schwach -0,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,87 %. Merck notiert im Minus, mit -0,86 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,27 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,95 %.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    -3,10 %
    +2,37 %
    -9,02 %
    +4,96 %
    -2,11 %
    -43,67 %
    -49,10 %
    +327,03 %
    +1.928.233,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
