Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.02.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -2,33 % auf 1.696,00€ gefallen. Das sind -40,50 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,33 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,47 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +11,00 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,77 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate +17,47 % 1 Jahr +86,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Rheinmetall hauptsächlich um fundamentale Perspektiven durch einen erwarteten Großauftrag der Bundeswehr und um die Börsenreaktion auf geopolitische Konflikte, die den Kurs der Rüstungaktie beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,91 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,81 %. Thales notiert im Minus, mit -2,88 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,07 %. Lockheed Martin verliert -0,21 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,55 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.