Gerresheimer Aktie gerät unter starken Druck - 23.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -6,41 % auf 19,430€. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,41 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,32 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +1,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -26,40 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,99 % 1 Monat -25,05 % 3 Monate -14,32 % 1 Jahr -74,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Gerresheimer als Lieferant für Abnehmspritzen im Tandem mit Novo Nordisk/Eli Lilly. Im Fokus stehen der Umsatzanteil von rund 10%, mögliche Preisnachlässe bei CagriSema und deren Auswirkungen auf Gerresheimers Preise für Doppelkammerspritzen, sowie Kursdruck infolge Novo-Studien. Technisch gilt die Lage als kritisch; diskutiert wird Timing zum Nachkauf und Einstandsenkung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 674,91 Mio. € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.