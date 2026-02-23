JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Ab dem zweiten Quartal 2026 rechnet sie wieder mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 Prozent und mehr./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 72,60EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



