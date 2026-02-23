    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel

    ROUNDUP

    Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Enel investiert 2026-28 €20 Mrd in Erneuerbare
    • Dividende 2025 €0,49; jährl. +6%, 1Mrd Rückkauf
    • US-Käufe 830 MW; Aktie +5,5%; Ebitda-Ziel hoch
    ROUNDUP - Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will sein Portfolio an Erneuerbarer Energieerzeugung durch höhere Investitionen ausbauen. Von 2026 bis 2028 sollen rund 20 Milliarden Euro in das Geschäft mit Erneuerbaren fließen, teilte das Unternehmen am Montag in Rom auf einem Kapitalmarkttag mit. Insgesamt will Enel in dem Zeitraum 53 Milliarden Euro in die Hand nehmen, unter anderem auch für den Netzausbau und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bislang insgesamt 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen. Die Aktie legte zu.

    Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor sowie für 2025 bis 2028 ein jährliches Wachstum der Gewinnbeteiligung von durchschnittlich rund 6 Prozent. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.

    Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben. Und am Samstag den Kauf einiger Wind- und Solar-Projekte in den USA mit einer Kapazität von insgesamt 830 Megawatt. Es sei vor dem Kapitalmarkttag der Italiener ein bewegtes Wochenende gewesen, resümierte UBS-Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona.

    Aktionäre zeigten sich zufrieden: Die Enel-Aktie notierte zum Wochenstart rund fünfeinhalb Prozent höher. Analysten lobten insbesondere das vom Konzern für 2028 avisierte Ergebnis je Aktie, welches über den Marktschätzungen lag.

    Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro. Bis 2028 soll der Gewinn auf 0,80 bis 0,82 Euro je Papier steigen.

    Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Javier Garrido zeigt der erwartete Gewinn, dass Enel die Strompreis-Intervention Italiens gut wegstecken könne. Die Regierung um Giorgia Meloni hatte jüngst unter anderem Entlastungspakete und Subventionen in Milliardenhöhe angekündigt, die zu einem Rückgang der Strompreise geführt hatten. Enel rechnet mit Auswirkungen von 400 Millionen Euro auf den Nettogewinn.

        Dieser dürfte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 7 Milliarden Euro gelegen haben und im laufenden Jahr leicht auf 7,1 und 7,3 Milliarden Euro steigen. Im Tagesgeschäft erwartet Enel einen operativen Gewinn (Ebitda) von 23,1 bis 23,6 Milliarden Euro./lew/nas/mis

    Enel

    +5,78 %
    +2,75 %
    -0,21 %
    +3,10 %
    +31,59 %
    +72,51 %
    +10,56 %
    +145,48 %
    +52,52 %
    ISIN:IT0003128367WKN:928624

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,68 % und einem Kurs von 9,60 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +2,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 97,69 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +4,07 %/-6,34 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
