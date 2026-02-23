Autozulieferer Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen

Das Hella-Papier trat zu Wochenbeginn mit 83,50 Euro bei dünnem Handel auf der Stelle, die Forvia-Aktie verlor in Paris am Vormittag mehr als fünf Prozent. Knapp 82 Prozent der Hella-Anteile gehören dem Autozulieferer aus Nanterre. Die Hella-Aktie ist wegen des Börsenwerts von mehr als neun Milliarden Euro trotz des vergleichsweise geringen Streubesitzes im MDax gelistet.

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Bei Umsatz und operativer Marge erwartet der MDax-Konzern nur im Bestfall das Niveau des Vorjahres, wie sie am Montag in Lippstadt mitteilten. Da lief es im Tagesgeschäft stabil, allerdings bremste der starke Euro die Umsatzentwicklung. Bei der Marge kam der Sparkurs der Westfalen zum Tragen. Die Hella-Aktie bewegte sich kaum, das Papier der Konzernmutter Forvia allerdings stand unter Druck. Bei den Franzosen steht am Dienstag ein Kapitalmarkttag nebst den eigenen Jahreszahlen an.

Den Umsatz im neuen Jahr taxiert das Hella-Management währungs- und portfoliobereinigt bei 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Montag mit. "Auch in 2026 bleibt das Branchenumfeld weiter anspruchsvoll, mit voraussichtlich stagnierenden Produktionsvolumina und ohne positive Impulse aus dem Markt", sagte Unternehmenschef Peter Laier laut Mitteilung.

Im vergangenen Jahr ging der Erlös nominal um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro zurück. Währungseffekte herausgerechnet, blieb der Umsatz mit 8,0 Milliarden Euro stabil. "Wesentlicher Treiber war unser Elektronikgeschäft, mit dem wir zentrale Zukunftsfelder wie automatisiertes Fahren, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen adressieren", sagte Laier.

Vor allem Radarsensoren gaben der Elektroniksparte Schub. Die größte und angestammte Sparte mit Licht vorwiegend für die Automobilindustrie musste hingegen einen Dämpfer einstecken. Das habe an neuen Kundenprojekten und weiter hochlaufenden Serienproduktionen in Amerika und China gelegen, aber auch an der sinkenden Produktionsmenge in Europa. Das Ersatzteilgeschäft von Hella blieb stabil. Der Auftragseingang insgesamt habe bei rund 10 Milliarden Euro gelegen, hieß es weiter. Mehr als die Hälfte der Bestellungen kam dabei von außerhalb Europas.

Die operative Marge von Hella dürfte 2026 bei 5,4 bis 6,0 Prozent liegen und wird damit wohl ebenfalls schwächer ausfallen als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr legte sie von rund 5,6 auf 6,0 Prozent zu. "In einem von globalen Lieferkettenproblemen und Handelsrisiken geprägten Marktumfeld haben wir unseren Unternehmensausblick für das Jahr damit vollständig eingehalten", sagte Laier.

Vor allem im Lichtbereich sieht die Geschäftsführung weitere Notwendigkeit, profitabler zu werden. In einer Telefonkonferenz mit Analysten sprach das Management davon, unter anderem mehr Geschäft in Asien und mit amerikanischen Herstellern anzustreben. Hella hat bereits in den vergangenen Jahren einen Sparkurs gefahren und Stellen vor allem in Europa gestrichen, um die jährlichen Kosten bis Ende 2028 um gut 480 Millionen Euro zu drücken./men/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,85 % und einem Kurs von 12,96 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -12,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %. Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd.. Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -22,66 %/-22,66 % bedeutet.



