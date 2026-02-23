KORREKTUR
Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
- Enel plant 53 Mrd.€ (2026–2028), Fokus Netz...
- Dividende 0,49€ 2025, +6% p.a., Rückkauf 1Mrd..
- Prognose 2025:0,69€; laufendes Jahr:0,72–0,74€
(Korrigiert wird der 2. Absatz zum Zeitraum und Wachstum der Dividende)
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschließlich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein großer Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fließen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.
Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor sowie für 2025 bis 2028 ein jährliches Wachstum der Gewinnbeteiligung von durchschnittlich rund 6 Prozent. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.
Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/stk/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,68 % und einem Kurs von 9,60 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +2,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 97,69 Mrd..
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +4,06 %/-6,35 % bedeutet.
