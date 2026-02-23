ANALYSE-FLASH
UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
- Zweite Phase der Erneuerung hat gut gestartet!
- Sieht überdurchschnittliche Dynamik und Ertrag
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 72,28 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,84 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 48,99 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,21 %/+32,13 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 95 Euro