UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 72,28 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,84 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 48,99 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,21 %/+32,13 % bedeutet.