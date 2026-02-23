    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    AKTIE IM FOKUS

    Aurubis setzen Rekordlauf fort - Kupferpreise geben Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktie auf Rekordhoch 174,70€ +2,1% MDax
    • Kupferpreise treiben Rallye; YTD +40% Kursplus
    • Prognose EBT 375-475 Mio€ statt 300-400 ;4/3/4
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aurubis -Aktie hat am Montag ihren Rekordlauf wider aufgenommen. Mit 174,70 Euro kletterte sie auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte des Kupferherstellers und legte zuletzt um 2,1 Prozent auf 173,00 Euro zu.

    Als Treiber der Rally gelten die zuletzt stark gestiegenen Kupferpreise. Seit Jahresbeginn hat das Papier nun bereits bald 40 Prozent hinzugewonnen und ist damit - nach TKMS - in diesem Zeitraum am stärksten im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax , gestiegen.

    Bereits Ende Januar hatte Aurubis wegen höherer Metallpreise und einer guten Kupfernachfrage die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis (Ebt) höher gesteckt. Seither rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr mit einem operativen Ebt von 375 bis 475 Millionen Euro. Zuvor waren 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

    Seit Beginn des Jahres 2026 bewerten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg vier Analysehäuser die Aktie positiv, drei neutral und vier negativ./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 173 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,80 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -33,60 %/-1,85 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Aurubis setzen Rekordlauf fort - Kupferpreise geben Auftrieb Die Aurubis -Aktie hat am Montag ihren Rekordlauf wider aufgenommen. Mit 174,70 Euro kletterte sie auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte des Kupferherstellers und legte zuletzt um 2,1 Prozent auf 173,00 Euro zu. Als Treiber der Rally …
