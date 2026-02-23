Eli Lilly Aktie klettert deutlich - 23.02.2026

Die Eli Lilly Aktie konnte bisher um +3,57 % auf 887,20€ zulegen. Das sind +30,55 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eli Lilly Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 887,20€, mit einem Plus von +3,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Eli Lilly Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,32 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -3,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,38 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,63 % 1 Monat -7,99 % 3 Monate -7,32 % 1 Jahr +2,53 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 943 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 838,74 Mrd.EUR € wert.

Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, AstraZeneca und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,46 %.

