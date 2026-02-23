    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly Aktie klettert deutlich - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher um +3,57 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

    Eli Lilly Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Die Eli Lilly Aktie konnte bisher um +3,57 % auf 887,20 zulegen. Das sind +30,55  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eli Lilly Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 887,20, mit einem Plus von +3,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Eli Lilly Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,32 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -3,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,38 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

    Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,63 %
    1 Monat -7,99 %
    3 Monate -7,32 %
    1 Jahr +2,53 %

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 943 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 838,74 Mrd.EUR € wert.

    Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zum Abnehmmittel Cagrisema - Aktie fällt


    Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, AstraZeneca und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,46 %.

    Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    +2,45 %
    -4,02 %
    -9,25 %
    -8,76 %
    +0,87 %
    +170,97 %
    +405,95 %
    +1.167,57 %
    +5.648,33 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560



