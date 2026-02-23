Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.02.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 23.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,10 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,06 %), SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,16 %), Münchener Rück AG (+1,00 %), DAX Performance (-0,40 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|VJ6CNQ
|Long
|8,82
|1,22 Mio.
|Silber
|FC5Y59
|Long
|10,90
|1,06 Mio.
|NASDAQ 100
|VK698G
|Long
|16,14
|287,00 Tsd.
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,50
|269,82 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|DY6CFP
|Short
|15,24
|105,19 Tsd.
|Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR
|HT049J
|Long
|80,29
|74,26 Tsd.
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|2,66
|34,48 Tsd.
|Silber
|FD43XY
|Long
|2,40
|23,05 Tsd.
|Silber
|VJ0FA8
|Long
|2,59
|18,41 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PU99H3
|1,66 Mio.
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|PU99JF
|729,79 Tsd.
|Münchener Rück AG
|
Classic
|SJ7YEL
|516,33 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PN99NN
|111,45 Tsd.
|Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5% Index
|
Bonus Garantie
|PZ9RMT
|91,60 Tsd.
