    Bericht

    EU will Ratifizierung des US-Handelsabkommens aussetzen

    Foto: EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union will die Ratifizierung des mit den USA ausgehandelten Handelsabkommens offenbar vorerst stoppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

    Die größten Fraktionen im Europäischen Parlament wollen die legislative Arbeit zur Genehmigung des Handelsabkommens demnach noch im Laufe des Montags aussetzen. Die EU fordert zudem von der Regierung von US-Präsident Donald Trump weitere Details zu ihrem neuen Zollprogramm.

    Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA Trumps Anwendung eines Notstandsgesetzes zur Verhängung seiner sogenannten "reziproken Zölle" weltweit für unzulässig erklärt. Trump kündigte daraufhin neue globale Zölle an.


    Verfasst von Redaktion dts
