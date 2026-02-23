    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsR. Stahl AktievorwärtsNachrichten zu R. Stahl
    R. Stahl AG übertrifft 2025 Prognose dank temporärer Effekte

    Trotz leicht verfehlter Umsatzziele übertrifft das EBITDA die Prognose – gestützt von Sondereffekten und einem starken, jedoch nicht nachhaltigen Schlussquartal 2025.

    • Vorläufige, ungeprüfte Konzernzahlen 2025: Umsatz 313 Mio. € und EBITDA vor Sondereinflüssen 34,4 Mio. €.
    • Umsatz liegt leicht unter der im Juli 2025 angepassten Prognose von 320–330 Mio. €.
    • EBITDA vor Sondereinflüssen übertrifft die im Juli 2025 angepasste Prognose von 25–30 Mio. €, liegt aber knapp unter der ursprünglichen April-Prognose von 35–40 Mio. €.
    • Das bessere EBITDA ist auf temporär positive Einmaleffekte und kurzfristig erhöhten Umsatz, insbesondere im Dezember 2025, zurückzuführen; das starke Q4 ist nicht nachhaltig.
    • Die Eigenkapitalquote ist wegen des über den Erwartungen liegenden Ergebnisses leicht gestiegen, obwohl im Juli ein leichter Rückgang erwartet worden war.
    • Die ausführlichen vorläufigen Zahlen werden am 24. Februar 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei R. Stahl ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,77 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,600EUR das entspricht einem Minus von -4,18 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB





