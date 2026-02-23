    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische
    Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung

    Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer sechsten Zwischenmeldung über den jüngsten Stand des laufenden Aktienrückkaufprogramms und die dabei erzielten Kennzahlen.

    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Bekanntmachung der Wüstenrot & Württembergische AG (6. Zwischenmeldung) über den Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
    • Im Zeitraum 16.02.2026–20.02.2026 wurden insgesamt 30.290 Namensaktien erworben.
    • Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen €15,703202 (16.02.) und €16,202905 (20.02.); das aggregierte Volumen für 16.–20.02.2026 beträgt €484.454,88.
    • Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung vom 12.01.2026) wurden bis einschließlich 20.02.2026 insgesamt 151.170 Namensaktien zurückgekauft.
    • Die Käufe erfolgten über die von W&W beauftragte Landesbank Baden‑Württemberg und wurden ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) ausgeführt.
    • Detaillierte Transaktionsinformationen sind auf der Investor‑Relations‑Seite der W&W AG (www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie) verfügbar; Kontakt: ir@ww-ag.com.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.971,09PKT (-0,14 %).


    Wuestenrot & Wuerttembergische

    +0,49 %
    +6,06 %
    +10,04 %
    +18,27 %
    +35,64 %
    -4,22 %
    -4,10 %
    -11,82 %
    -47,66 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
