Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung
Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer sechsten Zwischenmeldung über den jüngsten Stand des laufenden Aktienrückkaufprogramms und die dabei erzielten Kennzahlen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Bekanntmachung der Wüstenrot & Württembergische AG (6. Zwischenmeldung) über den Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
- Im Zeitraum 16.02.2026–20.02.2026 wurden insgesamt 30.290 Namensaktien erworben.
- Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen €15,703202 (16.02.) und €16,202905 (20.02.); das aggregierte Volumen für 16.–20.02.2026 beträgt €484.454,88.
- Seit Beginn des Rückkaufprogramms (Bekanntmachung vom 12.01.2026) wurden bis einschließlich 20.02.2026 insgesamt 151.170 Namensaktien zurückgekauft.
- Die Käufe erfolgten über die von W&W beauftragte Landesbank Baden‑Württemberg und wurden ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) ausgeführt.
- Detaillierte Transaktionsinformationen sind auf der Investor‑Relations‑Seite der W&W AG (www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie) verfügbar; Kontakt: ir@ww-ag.com.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.971,09PKT (-0,14 %).
+0,49 %
+6,06 %
+10,04 %
+18,27 %
+35,64 %
-4,22 %
-4,10 %
-11,82 %
-47,66 %
