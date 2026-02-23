JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet dies am Montag als äußerst negativ. Die Markterwartungen an das Abnehmmittel dürften merklich sinken, auch wenn diese gleichzeitig für Ozempic und Wegovy aufgrund geringerer Kannibalisierungseffekte etwas anziehen dürften. Vosser rechnet mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien von mindestens 10 Prozent./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,80 % und einem Kurs von 34,35EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



