Milliardenblockbuster vor Patentende: Merck baut Konzern radikal um

Künftig teilt Merck sein Geschäft mit Humanarzneien in zwei eigenständige Divisionen auf. Eine Einheit bündelt sämtliche Krebsmedikamente wie den Blockbuster Keytruda. Die Immuntherapie steht für nahezu die Hälfte des Konzernumsatzes. 2028 läuft in den Vereinigten Staaten der Patentschutz aus. Danach droht günstigere Konkurrenz durch Nachahmerpräparate.

Der US-Pharmakonzern Merck baut sein Kerngeschäft um, wie das Wall Street Journal berichtete. Das Unternehmen aus Rahway im Bundesstaat New Jersey reagiert damit auf wachsenden Umsatzdruck, der gegen Ende des Jahrzehnts erwartet wird.

Wachstum jenseits von Keytruda

Die zweite Division führt Merck als Spezialpharma- und Infektionsgeschäft. Dort landen Produkte ohne Krebsbezug. Dazu zählen der HPV-Impfstoff Gardasil, das Diabetesmittel Januvia sowie neuere Präparate wie das Lungenmedikament Winrevair. Auf diese Sparte setzt der Konzern große Hoffnungen. Sie soll kräftig wachsen und den erwarteten Rückgang bei Keytruda ausgleichen.

Merck bereitet sich seit Längerem auf das Patentende vor. Der Konzern investierte Milliarden in Übernahmen von Biotechnologieunternehmen. Ziel sind neue Medikamente, die künftig Umsatzlücken schließen. Das Unternehmen plant in den kommenden Jahren mehr als 20 Markteinführungen neuer Arzneien oder neuer Anwendungsgebiete bestehender Produkte. Darunter befindet sich auch eine neuartige Cholesterintablette, die zum Verkaufsschlager werden soll.

Konzernchef Robert Davis betont die strategische Stoßrichtung. "Wir konzentrieren uns verstärkt darauf, innovative Medikamente für Patienten bereitzustellen und langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen", sagte er.

Neue Köpfe für neue Struktur

Die neue Spezialpharma-Einheit übernimmt ab dem 2. März Brian Foard. Der 52-Jährige kommt vom französischen Pharmakonzern Sanofi, wo er seit 2017 tätig war und zuletzt das Spezialgeschäft leitete. Die Krebssparte sowie das internationale Geschäft unter der Marke MSD führt künftig Jannie Oosthuizen. Beide Manager berichten direkt an Davis.

Joseph Romanelli, bisher Chef des internationalen Humanarzneigeschäfts, geht laut Unternehmensangaben in den Ruhestand. Zudem übernimmt Chirfi Guindo die neu geschaffene Funktion des Executive Vice President für strategischen Marktzugang, Politik und Kommunikation.

Mit dem Umbau schärft Merck sein Profil. Der Konzern will Abhängigkeiten reduzieren und neue Wachstumssäulen aufbauen, bevor der wichtigste Umsatzträger an Schutz verliert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.