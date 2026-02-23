UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das schwache Abschneiden des Abnehmmittels im direkten Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly sei äußerst überraschend und klar negativ, schrieb Matthew Weston am Montag in seiner Schnellreaktion. Cagrisema steht bisher für 12 Prozent seiner Novo-Bewertung./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,93 % und einem Kurs von 34,29EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 332

Kursziel alt: 332

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



