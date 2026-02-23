    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    kumU Journalistenpreis 2026: Jetzt für Top-Berichte über Mittelstand & Kapitalmarkt bewerben

    Der Mittelstand im Rampenlicht: Der kumU Journalistenpreis 2026 sucht fundierte Beiträge zu Kapitalmarkt und KMU – und belohnt exzellente Berichterstattung mit insgesamt 5.000 Euro.

    kumU Journalistenpreis 2026: Jetzt für Top-Berichte über Mittelstand & Kapitalmarkt bewerben
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • kumU Journalistenpreis 2026 des Interessenverbands kapitalmarktorientierter KMU e.V. prämiert herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt (8. Auflage).
    • Preisgeld insgesamt 5.000 Euro, aufgeteilt: 1. Platz 2.500 €, 2. Platz 1.000 €, 3. Platz 500 €.
    • Teilnahmeberechtigt: in Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten; Textbeiträge (Print/Online) veröffentlicht zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025; pro Person bis zu zwei Beiträge.
    • Einsendeschluss: 03. April 2026; Einreichung per E‑Mail an kumu@kapitalmarkt-kmu.de.
    • Bewertungsverfahren: Jury benotet nach Abschluss der Ausschreibung; Kriterien sind Schwerpunkt Mittelstand & Kapitalmarkt sowie fachliche Tiefe und journalistische Didaktik/Kompetenz.
    • Veranstalter/Ansprechpartner: Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V., Präsident Ingo Wegerich; weitere Infos und frühere Preisträger unter kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/ (Medienkontakt: Fabian Lorenz, lorenz@florenz-kommunikation.de).






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Der Mittelstand im Rampenlicht: Der kumU Journalistenpreis 2026 sucht fundierte Beiträge zu Kapitalmarkt und KMU – und belohnt exzellente Berichterstattung mit insgesamt 5.000 Euro.
