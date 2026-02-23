kumU Journalistenpreis 2026: Jetzt für Top-Berichte über Mittelstand & Kapitalmarkt bewerben
Der Mittelstand im Rampenlicht: Der kumU Journalistenpreis 2026 sucht fundierte Beiträge zu Kapitalmarkt und KMU – und belohnt exzellente Berichterstattung mit insgesamt 5.000 Euro.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- kumU Journalistenpreis 2026 des Interessenverbands kapitalmarktorientierter KMU e.V. prämiert herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt (8. Auflage).
- Preisgeld insgesamt 5.000 Euro, aufgeteilt: 1. Platz 2.500 €, 2. Platz 1.000 €, 3. Platz 500 €.
- Teilnahmeberechtigt: in Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten; Textbeiträge (Print/Online) veröffentlicht zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025; pro Person bis zu zwei Beiträge.
- Einsendeschluss: 03. April 2026; Einreichung per E‑Mail an kumu@kapitalmarkt-kmu.de.
- Bewertungsverfahren: Jury benotet nach Abschluss der Ausschreibung; Kriterien sind Schwerpunkt Mittelstand & Kapitalmarkt sowie fachliche Tiefe und journalistische Didaktik/Kompetenz.
- Veranstalter/Ansprechpartner: Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V., Präsident Ingo Wegerich; weitere Infos und frühere Preisträger unter kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/ (Medienkontakt: Fabian Lorenz, lorenz@florenz-kommunikation.de).
