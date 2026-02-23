Trotz Überangebot: Goldman erhöht sein Öl-Preisziel auf 60 US-Dollar je Barrel

Für das vierte Quartal 2026 – laut Goldman der zyklische Tiefpunkt – erhöht das Haus seine Schätzung um 6 US-Dollar auf 60 US-Dollar je Barrel (WTI: 56 US-Dollar). Auch für 2027 wird die Großbank optimistischer: Im Schnitt rechnet Goldman nun mit 65 US-Dollar für Brent und 61 US-Dollar für WTI.

Goldman Sachs hebt seine Ölpreisprognose an – obwohl die Bank für 2026 weiterhin einen deutlichen globalen Angebotsüberschuss sieht. Der Grund liegt nicht in der Nachfrage, sondern in den Lagerdaten: In den OECD-Preiszonen sind die Bestände bislang kaum gestiegen, während Brent seit Jahresbeginn um 11 US-Dollar auf rund 71 US-Dollar je Barrel zugelegt hat.

Am Basisszenario ändert sich wenig: Für 2026 bleibt es bei einem Überschuss von 2,3 Millionen Barrel pro Tag. Entscheidend sei jedoch, wo die Fässer landen. Goldman erwartet, dass nur 19 Prozent der weltweiten Lageraufbauten in OECD-Lager fließen (zuvor 27 Prozent). Ein größerer Teil könne als sanktionierte Ware aus Russland und Iran in schwimmenden Beständen gebunden sein und damit den Preisdruck in den OECD-Hubs dämpfen.

Weil die OECD-Lager bislang nicht anspringen, könnte OPEC8+ die freiwilligen Kürzungen ab dem zweiten Quartal 2026 schrittweise zurücknehmen. Gleichzeitig bleibt die Bank vorsichtig für den späteren Jahresverlauf: Brent soll bis Ende Dezember auf 60 US-Dollar zurücklaufen, wenn eine geopolitische Risikoprämie nachlässt und der lagerbasierte faire Wert sinkt.

Ab 2027 sieht Goldman wieder Auftrieb – mit stabiler Nachfrage und abflachendem Nicht-OPEC-Wachstum. Für 2030 liegt Goldmans Ziel für ein Barrel Brent bei 75 US-Dollar. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt die Geopolitik rund um Iran und die Straße von Hormuz. In einem Szenario mit einem Ausfall von 1 Million Barrel pro Tag iranischer Lieferungen über 12 Monate läge Brent deutlich höher; umgekehrt könnte eine Lockerung von Sanktionen gegen Iran oder Russland die Preise spürbar drücken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 71,53USD auf Lang & Schwarz (23. Februar 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.





