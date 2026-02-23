Deutz Aktie mit kräftigem Kursplus - 23.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,45 % konnte die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,965€, mit einem Plus von +4,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutz Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +41,53 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,31 % 1 Monat +8,82 % 3 Monate +57,60 % 1 Jahr +131,42 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,18 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -1,26 %.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.