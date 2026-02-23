Forvia-Kurs leidet unter Hella-Zahlen

Seit der Mehrheitsübernahme durch Forvia findet im Freiverkehr bei den Hella-Anteilen nur noch relativ wenig Handel statt. Nach Angaben des Unternehmens hält Forvia derzeit knapp 82 Prozent der Hella-Anteile. Trotz des vergleichsweise geringen Streubesitzes sind diese wegen des Börsenwerts von mehr als neun Milliarden Euro im MDax gelistet./tih/jha/

Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 13,02 auf Tradegate (23. Februar 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -13,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..

Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -23,17 %/-23,17 % bedeutet.