AKTIE IM FOKUS
Forvia-Kurs leidet unter Hella-Zahlen
- Forvia-Aktien fielen in Paris fast 6 Prozent!!
- Hella enttäuscht mit vorläufigem Margenziel...
- Forvia kontrolliert 82% an Hella, MDax >9Mrd..
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Titel des französischen Autozulieferers Forvia haben am Montag deutlich unter Resultaten der Lichttechnik-Tochter Hella gelitten. Gegen Mittag sank der Kurs des Mutterkonzerns in Paris um fast sechs Prozent.
Hella enttäuschte den Markt nach Angaben des JPMorgan-Fachmanns Jose Asumendi mit dem vorläufigen Margenziel. Der Scheinwerferhersteller selbst geht 2026 von schwierigen Marktbedingungen aus und erwartet bei Umsatz und operativer Marge nur im Bestfall das Niveau des Vorjahres.
Seit der Mehrheitsübernahme durch Forvia findet im Freiverkehr bei den Hella-Anteilen nur noch relativ wenig Handel statt. Nach Angaben des Unternehmens hält Forvia derzeit knapp 82 Prozent der Hella-Anteile. Trotz des vergleichsweise geringen Streubesitzes sind diese wegen des Börsenwerts von mehr als neun Milliarden Euro im MDax gelistet./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie
Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 13,02 auf Tradegate (23. Februar 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -13,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..
Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -23,17 %/-23,17 % bedeutet.