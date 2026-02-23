SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gibt seinem Collaborative Combat Aircraft (CCA) für die U.S. Air Force einen neuen Namen: YFQ-42A Dark Merlin.

Dunkle Merline, tödliche Falken mit schwarzem Gefieder, sind dafür bekannt, sogar andere Falken als Beute zu jagen, und arbeiten oft in Gruppen zusammen, um die größtmögliche Wirkung bei der Jagd zu erzielen. Das Cornell Lab of Ornithology beschreibt den Merlin als einen „kleinen, kampfstarken Falken, der Überraschungsangriffe einsetzt“, um seine Beute im Flug zu erlegen. Der dunkle Merlin ist im pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten beheimatet und zieht oft nach Südkalifornien, wo Vogelbeobachter ihn regelmäßig in der Nähe des Produktionsstandorts des YFQ-42A in San Diego sichten.

Das 1962 erschienene Buch „Profiles of the Future“ stellte sich globale technologische Wunderwerke vor, die die Welt noch verändern würden, und behauptete, dass „jede ausreichend fortgeschrittene Technologie von Magie nicht zu unterscheiden ist“. Es ist kein Zufall, dass der Name Dark Merlin auch der Zauberkunst von Merlin aus der Artuslegende Rechnung trägt und damit eine Hommage an die etwas übernatürliche neue Ära des halbautonomen Luftkampfs darstellt.

„Dunkle Merline sind regelrechte Jagdmaschinen, konstruiert für Geschwindigkeit und aerodynamische Effizienz“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Sie schikanieren andere Falken zum Spaß und fressen, was sie erlegen. Der Name fasst unseren neuen unbemannten Kampfflieger perfekt zusammen.“

Das offizielle Präfix „Y“ der U.S. Air Force bedeutet, dass es sich bei den ersten Flugzeugen um frühe, produktionsrepräsentative Testmodelle handelt, während „F“ für Kampfflugzeug und „Q“ für unbemanntes Flugzeug steht. Wenn Flugzeuge in Produktion gehen, fällt das „Y“ weg – so wurde beispielsweise aus dem YF-16 der F-16 mit dem Spitznamen „Fighting Falcon“ – und GA-ASI geht davon aus, dass sein neues CCA der FQ-42A mit dem Spitznamen „Dark Merlin“ werden wird.