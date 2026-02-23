    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbcourt Mines (B) AktievorwärtsNachrichten zu Abcourt Mines (B)
    Abcourt schließt hochauflösende drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet Flordin ab

    Rouyn-Noranda, Kanada, 23. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass die Anfang Januar durchgeführte hochauflösende drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet Flordin abgeschlossen wurde und die Ergebnisse nun vorliegen.

     

    Highlights:

     

    -                      Die primäre von Ostsüdost nach Westnordwest streichende magnetische Anomalie setzt sich kontinuierlich über das gesamte Konzessionsgebiet fort und stimmt den bekannten geologischen Informationen zufolge mit der mafischen Lavasteinabfolge (Basalt-Andesit) der Vanier-Dalet-Poirier Group (VDP), dem Wirt der Goldmineralisierung, überein (Abbildung 2).

    -                      Die erste Ableitung des vertikalen Gradienten bestätigt eindeutig die späten strukturellen Verschiebungen. Sie wurden bei Abtragungsarbeiten festgestellt und durch die Strukturstudie, die von der Firma GEOX Consulting Inc. 2025 durchgeführt wurde, bestätigt. Diese Verschiebungen beeinflussen die mineralisierten Zonen. Mit dieser neuen Vermessung sind wir nun in der Lage, die Vorhersagbarkeit dieser Bewegungen zum Zwecke der Planung zukünftiger Arbeiten sicherzustellen (Abbildung 3).

    -                      Alle Bohrungen, die 2026 auf dem Konzessionsgebiet Flordin absolviert werden sollen (20.000 Meter), sind im Bereich der im Rahmen dieser neuen Vermessung definierten magnetischen Anomalie angesiedelt (Abbildung 4).

     

    Ende Dezember 2025 beauftragte das Unternehmen die Firma Terrascope Inc. mit der Durchführung einer hochauflösenden drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke über seinem Konzessionsgebiet Flordin. Insgesamt 463 Kilometer an Fluglinien deckten das gesamte Konzessionsgebiet Flordin ab. Die Fluglinien lagen jeweils 35 Meter voneinander entfernt und die Flughöhe betrug etwa 32 Meter über dem Boden. Die Ergebnisse dieser Vermessung verdeutlichen die Kontinuität der primären magnetischen Anomalie über dem gesamten Konzessionsgebiet. Laut den bekannten geologischen Informationen stimmt die primäre magnetische Anomalie mit der mafischen Lavagesteinsabfolge (Basalt-Andesit) der Vanier-Dalet-Poirier Group (VDP) überein. Innerhalb dieser mafischen Vulkangesteinsabfolge findet sich der Cameron Shear Corridor. Diese bedeutende Scherzone dient als Hauptkanal für die Goldmineralisierung. Die jüngsten magnetischen Messungen bestätigen ohne Zweifel die Kontinuität dieser wichtigen Struktur in unserem Konzessionsgebiet.

    1 im Artikel enthaltener Wert
