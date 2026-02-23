Gemtek stellt auf der MWC 2026 seine Vision für Wi-Fi 8 vor und treibt damit intelligente, KI-gestützte Konnektivität voran

Unter dem Motto „Von Geschwindigkeit zu Intelligenz" demonstrierte Gemtek die Integration von Wi-Fi 8, WoMT (Wi-Fi over mmWave Technology), Edge AI und der AI OSM (Open Standard Module)-Plattform. Zusammen verwandeln diese Technologien die Breitbandinfrastruktur in eine intelligente Netzwerkplattform, die Echtzeit-Erkennung, adaptive Optimierung und Service-Aktivierung für Betreiber und Unternehmen ermöglicht.

BARCELONA, Spanien, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek hat heute seine Breitbandstrategie der nächsten Generation vorgestellt, die sich auf Wi-Fi 8 konzentriert und den neuen Standard als grundlegende Technologie für KI-gesteuerte, serviceorientierte Netzwerke positioniert. Die Ankündigung unterstreicht das Engagement von Gemtek, Dienstleister beim Übergang der Branche von bandbreitenorientierter Konnektivität zu intelligenten, erfahrungsorientierten Netzwerken zu unterstützen.

Die Wi-Fi 8-Lösungen von Gemtek bieten deterministische niedrige Latenzzeiten, Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau, Multi-AP-Koordination und KI-gestützte Optimierung und ermöglichen so die Unterstützung immersiver Anwendungen, Echtzeit-KI-Interaktion und groß angelegte Bereitstellungen in Wohn- und Unternehmensumgebungen.

Um der weltweit steigenden Nachfrage nach kostengünstigem Fixed Wireless Access (FWA) mit hoher Kapazität gerecht zu werden, hat Gemtek seine WoMT-Lösung eingeführt, die die Wi-Fi 7-Basisbandtechnologie auf das 5G FR2-mmWave-Spektrum ausweitet und einen Durchsatz von mehreren Gigabit ermöglicht, während gleichzeitig die Überlastung im FR1-Spektrum verringert wird. Darüber hinaus dient WoMT als kostengünstige Alternative für Backhaul-Implementierungen in Mobilfunkmasten.

Am Netzwerkrand integrieren die KI-Gateways und -Router von Gemtek KI-Rechenkapazitäten direkt in die Kundenendgeräte (CPE) und ermöglichen so KI-Dienste mit geringer Latenz auf dem Gerät, verbesserten Datenschutz und eine geringere Abhängigkeit von zentralisierten Cloud-Ressourcen. Durch die tiefe Integration von Wi-Fi 8, WoMT, Edge AI und AI OSM ermöglicht Gemtek Serviceprovidern, sich von traditionellen Konnektivitätsanbietern zu AI-Service-Enablern zu entwickeln und damit den Wandel der Branche hin zu intelligenten, skalierbaren und serviceorientierten Breitbandnetzen zu beschleunigen.

Gemtek lädt Industriepartner, Kunden und Medienvertreter herzlich ein, die MWC 2026 in Halle 5, Stand E11, zu besuchen, um sich aus erster Hand von seinen intelligenten Konnektivitätslösungen der nächsten Generation mit Wi-Fi 8 und KI zu überzeugen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917993/MWC_2026_Invitation.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gemtek-stellt-auf-der-mwc-2026-seine-vision-fur-wi-fi-8-vor-und-treibt-damit-intelligente-ki-gestutzte-konnektivitat-voran-302694527.html