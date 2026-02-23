    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GA-ASI treibt Integration von Langstreckenwaffensystemen für die MQ-9B voran

    Branchenführendes UAS erweitert Einsatzmöglichkeiten um Seekriegsführung

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) entwickelt derzeit die Erweiterung seiner Spitzenmodelle MQ-9B SkyGuardian und SeaGuardian um Langstreckenwaffen.

     

     

    Die Marine und die Luftwaffe haben weiterhin Bedarf an Plattformen, die Ziele aus großer Entfernung unter Beschuss nehmen können, insbesondere über den Weiten des Luftraums und der Gewässer im westlichen Pazifik. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von GA-ASI damit begonnen, die Nutzlast, Stabilität, Reichweite und andere Merkmale des MQ-9B anzupassen, um die Integration der neuen Generation von Präzisionswaffen mit erweiterter Reichweite zu ermöglichen.

     

    „Der MQ-9B beeindruckt weiterhin im Einsatz und wir erweitern ständig unseren globalen Kundenstamm“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Wir wollen den Wert des Flugzeugs weiter steigern, indem wir das Einsatzspektrum weiter ausbauen. Der MQ-9B verfügt über eine außergewöhnliche Nutzlastkapazität, daher ist es nur sinnvoll, unsere Einsatzmöglichkeiten um die Fähigkeit zur Führung von Langstreckenwaffen zu erweitern.“

     

    GA-ASI hat bislang alle Leistungsanalysen durchgeführt und ist zuversichtlich, dass der MQ-9B in der Lage ist, Langstreckenwaffen über große Entfernungen zu führen und dabei ein hohes Maß an Durchhaltefähigkeit und Einsatzdauer zu gewährleisten. Die Ingenieure des Unternehmens und andere arbeiten weiterhin an der Verfeinerung der technischen Aspekte dieser Integration und potenzieller Einsatzkonzepte und haben dabei Waffen wie die Joint Air-to-Surface Standoff Missile und die Long-Range Anti-Ship Missile von Lockheed Martin sowie die Joint Strike Missile von Kongsberg/Raytheon im Blick.

     

    GA-ASI plant, mindestens eine dieser neuen Waffen bereits 2026 im Flug zu testen.

     

    Hypothetisch könnte ein Missionsprofil wie folgt aussehen: MQ-9Bs könnten von einer Reihe befreundeter Stützpunkte im westlichen oder südlichen Pazifik starten, zu einem Haltepunkt fliegen und dort außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite kreisen. Wenn der Befehl zum Einsatz der Waffen erteilt würde, könnte das Flugzeug diese in Abstimmung mit anderen Einsätzen der USA oder ihrer Verbündeten abwerfen.

