BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk zunächst mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Montag anlässlich des Misserfolgs in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema vom schlechtestmöglichen Ausgang. Der Konsens habe für Cagrisema in der Gewichtsreduktion für 2032 einen Umsatz von 46,3 Milliarden Kronen eingeplant und damit 11 Prozent des Konzernumsatzes. Hinzu kämen weitere 7 Prozent als Diabetesmittel. Gordon sieht folglich nun eine Umsatzerwartung im Zehn-Prozent-Bereich wackeln./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,59 % und einem Kurs von 34,83EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
