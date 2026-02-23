US-Konzern Merck & Co will Pharmasparte aufspalten

Merck erklärte, die Umstrukturierung diene dazu, Produkteinführungen in verschiedenen Krankheitsbereichen zu gewährleisten und gleichzeitig das Produktportfolio breiter aufzustellen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet.

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Konzern Merck & Co spaltet seine Pharmasparte auf. Künftig soll das Geschäft mit Krebsmedikamenten als eigener Bereich geführt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die zweite neue Sparte soll Produkte außerhalb des Onkologie-Bereichs vereinen, darunter den HPV-Impfstoff "Gardasil", das Diabetesmedikament "Januvia" und neuere Produkte wie das Lungenkrankheitsmedikament "Winrevair".

Der US-Konzern sieht sich bei seinem Krebs-Blockbuster "Keytruda", der nahezu die Hälfte zum Umsatz beiträgt, baldigem Druck durch Generika ausgesetzt. So läuft der US-Patentschutz 2028 ab. Vom Nicht-Onkologie-Geschäft verspricht sich das Unternehmen laut "WSJ" ein großes Wachstum. Zudem versucht Merck, die erwarteten Einbußen mittels milliardenschwerer Übernahmen von Biotechnologieunternehmen auszugleichen, die die Entwicklung neuer Medikamente, wie beispielsweise "Winrevair", versprechen.

Das Unternehmen plant in den nächsten Jahren mehr als 20 Markteinführungen neuer Medikamente oder neuer Anwendungsgebiete für bestehende Medikamente./nas/men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 104,8 auf Tradegate (23. Februar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,01 %. Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 260,12 Mrd.. Merck & Co zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.



