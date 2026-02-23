Teure Lebensmittel, Wohnen unerschwinglich – Amerikas Mittelschicht verarmt

Die Preise für das, was man zum Überleben braucht, steigen oft schneller als der statistische Durchschnitt. Denn der wird beispielsweise durch die sinkenden Kosten für Elektrogeräte nach unten gedrückt. Das ist zwar schön, aber leben kann man von einem Fernseher, der jetzt gut 30 Prozent weniger kostet als 2020, nicht. Denn Brot kostet ein Drittel mehr, Fleisch 33 Prozent (Hühnchen) bis 59 Prozent (Rindfleisch) und selbst die Eierpreise , von denen US-Präsident Donald Trump erklärte, sie gesenkt zu haben, sind heute 36 Prozent höher als vor der Pandemie, wie aus den jüngsten Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS) hervorgeht. Einfache amerikanische Werktätige haben das Gefühl, trotz harter Arbeit auf der Stelle zu treten – oder langsam unterzugehen.

Offiziell ist der große Inflationsschock im Rückspiegel verschwunden. Doch wer in diesen Tagen einen US-Supermarkt betritt, erlebt ein böses Erwachen. Lebensmittel kosten heute im Schnitt 30 Prozent mehr als vor der Pandemie. Wobei die Preise für einige Güter, wie Rindfleisch, Kaffee und Eier noch deutlich stärker gestiegen sind. Ein "neues Normal", das viele Amerikaner zutiefst ablehnen.

Wohnen: Die unerreichbare Festung

Der Kern des amerikanischen Wohlstandsversprechens, das Eigenheim, ist für viele zur Utopie geworden. Ein toxisches Gemisch aus explodierenden Immobilienpreisen (+99 Prozent) und drastisch gestiegenen Hypothekenzinsen hat die Einstiegshürden massiv erhöht, zeigen Daten des Immobilienmakler-Verbands NAR. Gleichzeitig haben die Gehälter mit den Preissteigerungen bei Weitem nicht mithalten können. Benötigte ein junges Ehepaar im Jahr 2000 noch 45 Prozent seines Jahreseinkommens für eine Anzahlung, sind es heute stolze 70 Prozent, zitiert Bloomberg Elsie Peng, eine Volkswirtin von Goldman Sachs.

Wer bereits ein Haus hat, kämpft mit den Nebenkosten. Strom- und Gaspreise sind teils doppelt so hoch wie im Vorjahr. Auch Mieter finden kaum Entlastung: Landesweit sind die Mieten seit Januar 2020 um 36 Prozent gestiegen. Während die Löhne im Schnitt zwar um 31 Prozent gestiegen sind, wird dieser Zuwachs durch die Teuerung bei lebensnotwendigen Gütern fast vollständig aufgefressen.

Denn wenn man sich die Reallöhne ansieht, also die um die Inflation bereinigten Bruttolöhne, die anzeigen, welche tatsächliche Kaufkraft Arbeitnehmer besitzen, sieht die Sache schon ganz anders aus. Denn diese sind in den vergangenen sechs Jahren unterm Strich gefallen, zeigen Berechnungen von Bloomberg. Lediglich bei den Wohlhabendsten ist ein Anstieg zu verzeichnen.

Besonders junge Menschen und Geringverdiener geraten hingegen in die Schuldenfalle. Die Delinquenzraten – also der Anteil derer, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können – sind zum Jahresende 2025 auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt geklettert, geht aus dem Quartalsbericht der Federal Reserve Bank of New York hervor, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. Vor allem bei Autokrediten und Kreditkarten häufen sich die Zahlungsausfälle, was auf eine tiefgreifende Krise unter der glänzenden Oberfläche der Arbeitsmarktdaten hindeutet.

Die Angst vor der Zukunft

Die Krise der Gegenwart frisst die Sicherheit von morgen. Da die täglichen Kosten Priorität haben, bleibt das Sparen auf der Strecke. Der typische US-Arbeiter hat weniger als 1.000 US-Dollar für den Ruhestand beiseitegelegt, zeigen jüngste Daten. Das ist eine tickende Zeitbombe in einem System, das massiv auf Eigenvorsorge setzt. Solange die Kosten für Brot, Dach und Heizung weiter galoppieren, sind viele Amerikaner darauf angewiesen, an das Hier und Jetzt zu denken, ohne Rücklagen, wenn einmal etwas schief geht.

Damit stirbt die Gewissheit früherer Generationen, dass harte Arbeit am Ende für ein sicheres Leben reicht und letztendlich bleibt vielen auch nicht viel Hoffnung, jemals in Rente gehen zu können.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion