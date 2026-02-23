Viscom SE: Vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026 – Was steckt dahinter?
Nach einem von Zurückhaltung und Ergebnisdruck geprägten Jahr 2025 richtet Viscom den Blick auf 2026 – mit klaren Effizienzzielen und Fokus auf Zukunftstechnologien.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Viscom SE erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von ca. 81,0 Mio. €, innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 80-90 Mio. €
- Der Konzern-Umsatz lag 2025 bei ca. 81,7 Mio. €, ebenfalls innerhalb der erwarteten Bandbreite von 80-90 Mio. €
- Das EBIT für 2025 betrug ca. -1,8 Mio. €, was außerhalb der prognostizierten Bandbreite von 1,6 bis 4,5 Mio. € liegt und durch geringere Leistung sowie Wertberichtigungen beeinflusst wurde
- Für 2026 erwartet Viscom einen Auftragseingang und Zielumsatz von 80-90 Mio. € mit einer EBIT-Marge von 2-5 %, entsprechend einem EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. €
- Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von verhaltener Nachfrage, insbesondere in der Automobilindustrie und Batterieinspektion, was sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirkte
- Für 2026 plant Viscom eine Phase der Konsolidierung, Effizienzsteigerung und strategischen Weiterentwicklung, mit Investitionen in zukunftsorientierte Technologien und digitalen Lösungen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei Viscom ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4000EUR das entspricht einem Minus von -1,37 % seit der Veröffentlichung.
