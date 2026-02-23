Secunet Security Networks Aktie gewinnt an Wert - 23.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,76 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +0,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 201,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Secunet Security Networks Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +14,24 %.

Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +5,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Secunet Security Networks bisher ein Plus von +7,34 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,94 % 1 Monat -1,97 % 3 Monate +14,24 % 1 Jahr +50,53 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Thales notiert im Minus, mit -3,53 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,72 %. Palo Alto Networks legt um +0,10 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.