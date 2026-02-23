Worldline Aktie auf Höhenflug - 23.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Worldline Aktie. Sie steigt um +5,10 % auf 1,4515€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Worldline Aktie. Nach einem Plus von +0,73 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,4515€, mit einem Plus von +5,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

Der heutige Anstieg bei Worldline konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,83 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Worldline auf -12,23 %.

Worldline Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,86 % 1 Monat -7,58 % 3 Monate -17,83 % 1 Jahr -81,95 %

Informationen zur Worldline Aktie

Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 412,17 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Worldline

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,84 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,83 %. Adyen Parts Sociales verliert -0,79 %

Worldline Aktie jetzt kaufen?

Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.