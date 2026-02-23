JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Misserfolg mit dem Abnehmmittel Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 275 Kronen auf "Hold" belassen. Den Dänen gelinge es weiterhin nicht, die Anlagestory zu "redefinieren", schrieb Michael Leuchten am Montag in Anspielung an den Studiennamen REDEFINE-4. Eigentlich sollte sie zeigen, dass Cagrisema dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly nicht unterlegen ist. Das Scheitern sorge für enorme Unsicherheit, die Marktchancen blieben unklar. Auch hinsichtlich des Mittels Amycretin mit einem anderen Ansatz werfe der Misserfolg Fragen auf./rob/ag/gl
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,52 % und einem Kurs von 34,46EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
