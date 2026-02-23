    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTechnotrans AktievorwärtsNachrichten zu Technotrans

    Technotrans Aktie knickt um -2,61 % ein - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Technotrans Aktie bisher Verluste von -2,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

    Technotrans Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Technotrans Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,10, mit einem Minus von -2,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Technotrans Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,32 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Technotrans eine negative Entwicklung von -27,46 % erlebt.

    Technotrans Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,56 %
    1 Monat -28,90 %
    3 Monate -20,32 %
    1 Jahr +63,03 %

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 179,60 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. GEA Group notiert im Plus, mit +0,46 %. Parker-Hannifin notiert im Minus, mit -0,25 %. Eaton verliert -0,71 %

    Technotrans Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA



