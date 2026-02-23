Domino's Pizza Aktie klettert nach oben - +4,83 % - 23.02.2026

Mit einer Performance von +4,83 % konnte die Domino's Pizza Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Domino's Pizza Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 342,10€, mit einem Plus von +4,83 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Domino's Pizza ist ein führender globaler Pizzalieferdienst, bekannt für schnelle Lieferung und innovative Bestelltechnologien. Hauptkonkurrenten sind Pizza Hut und Papa John's. Einzigartig sind die Pizza-Tracker-App und die effiziente Lieferkette.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Domino's Pizza Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um +10,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,89 % verloren.

Domino's Pizza Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,41 % 1 Monat -5,81 % 3 Monate -8,37 % 1 Jahr -26,80 %

Informationen zur Domino's Pizza Aktie

Es gibt 34 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,56 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %.

Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?

Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.