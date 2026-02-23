Mehr Geld für grüne Stahlproduktion bei Salzgitter

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Umstellung der Stahlproduktion auf klimafreundlichere Methoden erhält die Firma Salzgitter weitere 322 Millionen Euro an staatlicher Förderung. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit, nachdem zuvor die EU-Kommission zugestimmt hatte.

Zunächst war mit einer Unterstützung in Höhe von rund einer Milliarde Euro als in der EU besonders wichtiges IPCEI-Projekt geplant worden, allerdings in der falschen Annahme, dass Förderung noch aus anderen Töpfen möglich sein wurde. Die Förderlücke soll nun geschlossen werden.

Salzgitter soll mit den Mitteln bei der Umstellung seiner Stahlproduktion vom Hochofen zu Methoden unter anderen mit Hilfe von Wasserstoff unterstützt werden. Die Finanzierung übernimmt zu 70 Prozent der Bund und zu 30 Prozent das Land Niedersachsen./hrz/DP/jha



