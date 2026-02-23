    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mehr Geld für grüne Stahlproduktion bei Salzgitter

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter erhält 322 Mio € zur Umstellung H2.
    • Finanzierung 70% Bund, 30% Land Niedersachsen.
    • Förderlücke geschlossen; Umstieg auf H2Technik
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Zur Umstellung der Stahlproduktion auf klimafreundlichere Methoden erhält die Firma Salzgitter weitere 322 Millionen Euro an staatlicher Förderung. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit, nachdem zuvor die EU-Kommission zugestimmt hatte.

    Zunächst war mit einer Unterstützung in Höhe von rund einer Milliarde Euro als in der EU besonders wichtiges IPCEI-Projekt geplant worden, allerdings in der falschen Annahme, dass Förderung noch aus anderen Töpfen möglich sein wurde. Die Förderlücke soll nun geschlossen werden.

    Salzgitter soll mit den Mitteln bei der Umstellung seiner Stahlproduktion vom Hochofen zu Methoden unter anderen mit Hilfe von Wasserstoff unterstützt werden. Die Finanzierung übernimmt zu 70 Prozent der Bund und zu 30 Prozent das Land Niedersachsen./hrz/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
