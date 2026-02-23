Weiterhin weniger IC-Züge von Stuttgart nach Zürich

STUTTGART/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die vorerst bis Sommer angelegte Maßnahme, wonach nur jeder zweite IC von Stuttgart bis Zürich durchfährt und die anderen in Singen enden, wird bis mindestens Dezember 2026 verlängert. Dies teilten die schweizerische SBB und die Deutsche Bahn in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Gäubahn führt von Stuttgart bis in die Schweiz.

Die Bahnunternehmen betonten, dass sie weiter daran arbeiteten, die durchgehende Verbindung Stuttgart-Zürich langfristig zu stabilisieren. Auf der Strecke hatten in der Vergangenheit immer wieder Verspätungen für Unmut bei den Reisenden und auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) gesorgt. Zunächst hatte der "Südkurier" über die andauernden Einschränkungen berichtet.