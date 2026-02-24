KI zerstört Geschäftsmodelle? Viraler KI-Report löst 200-Mrd.-Tech-Beben aus

Der Citrini-Report beschreibt eine hypothetische Welt im Jahr 2028, in der KI-Agenten menschliche Wissensarbeit weitgehend verdrängen, die Arbeitslosenquote auf 10,2 Prozent steigt und der S&P 500 um 38 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch von 2026 fällt. Die Autoren sprechen von einer "Spirale der Verdrängung durch Intelligenz", in der Produktivität zwar rasant steigt, aber ein wachsender Teil der Wertschöpfung nicht mehr in den realen Konsum zurückfließt. Dieses Phänomen bezeichnet der Bericht als "Ghost GDP" – Wirtschaftsleistung, die zwar bilanziell existiert, aber nicht mehr durch Haushalte zirkuliert, weil Maschinen keine Güter kaufen.

Der Softwaresektor steht nach einem ungewöhnlichen Marktauftakt der Woche erneut unter Druck. Der Auslöser war ein am Wochenende veröffentlichter Analysebeitrag von Citrini Research – ein Szenario, das in den sozialen Medien viral ging und einen potenziellen KI-getriebenen Wirtschaftsbruch skizziert. Obwohl sich die Futures am Dienstag stabilisierten, bleibt die zentrale Sorge bestehen: Ob künstliche Intelligenz die bestehende Dienstleistungsökonomie strukturell aushöhlt.

Der Mechanismus dahinter: Unternehmen nutzen die Einsparungen aus Personalabbau, um noch mehr Rechenleistung zu erwerben, was die nächste Entlassungsrunde begünstigt. Gleichzeitig bröckeln historische Burggräben. KI-Agenten unterbieten SaaS-Preismodelle, indem sie Funktionen teurer Plattformen intern replizieren. Preisvergleiche, Markenbindung oder Intermediäre verlieren ihre Relevanz. Selbst Kreditkartengebühren geraten unter Druck, weil Machine-to-Machine-Zahlungen über Blockchain-Rails Bruchteile eines Cents kosten.

Diese strukturelle Angst fiel mit realen Marktbewegungen zusammen: Am Montag verlor der iShares Software-ETF 4,75 Prozent, und über 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung wurden aus dem Sektor gelöscht. Besonders hart traf es IBM, Datadog, CrowdStrike, Zebra und weitere Anbieter, die jeweils rund zehn Prozent einbüßten. Analysten warnten vor einer zunehmenden Sensibilität der Anleger gegenüber jeder Produktmeldung von KI-Akteuren wie Anthropic oder OpenAI. Die Vorstellung, dass KI-Agenten Sicherheitslücken identifizieren oder Routinearbeit automatisieren könnten, belastete vor allem Cybersicherheitsunternehmen.

Jefferies stufte mehrere Softwarewerte herab, während andere Analysten den Ausverkauf für übertrieben hielten. Viele Investoren zeigen sich zwar interessiert, wollen aber "zunächst sehen, dass die Aktien nicht mehr aufgrund neuer KI-Schlagzeilen fallen". Der Markt hat sich am Dienstag zwar teilweise erholt, doch das zugrunde liegende Thema – ob KI bestehende Geschäftsmodelle entwertet – bleibt bestehen und dürfte die Branche noch länger beschäftigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





