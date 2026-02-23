Diese Rüstungsaktie hatte einen brutalen Lauf – der jetzt jederzeit enden könnte

Nicht nur europäische Verteidigungswerte haben in den vergangenen Jahren stark an Wert gewonnen, auch die Anteile US-amerikanischer Rüstungskonzerne waren gefragt. Insbesondere in den vergangenen Wochen konnten US-Werte aufgrund der wachsenden Spannungen mit Iran ihre europäischen Peers outperformen. Von dieser Entwicklung profitierte Howmet Aerospace überdurchschnittlich stark. Die Aktie des wichtigen Zulieferers der Luft- und Raumfahrtindustrie hat sich abermals auf neue Rekordnotierungen verteuert.

Dieser Trend hält nun schon seit einigen Jahren an. Das auf Triebwerkskomponenten und Befestigungsteile sowie Werkstofftechnologie spezialisierte Unternehmen profitiert neben dem Rüstungsboom gleichzeitig auch von der wachsenden Anzahl an Verkehrsflugzeugen sowie dem Durchbruch der kommerziellen Raumfahrt. Abgerundet wird das Unternehmensportfolio im wahrsten Sinne des Wortes durch Felgen für Transportfahrzeuge.

Volles Orderbuch, fortgesetztes Unternehmenswachstum

Die Technologieführerschaft in diesen Bereichen sorgt für hohe Auftragseingänge und ein volles Orderbuch. Nach eigenen Angaben ist Howmet Aerospace bereits für die kommenden 8,5 Jahre ausgebucht. Das sorgt für eine hohe Visibilität der künftigen Unternehmenserträge. Eine Eigenschaft, die Investorinnen und Investoren zu schätzen zu wissen – umso mehr, als dass der Konzern dafür bekannt ist, trotz Zukäufen konservativ zu wirtschaften.

Die Nettoverschuldung ist in den vergangenen Jahren von 6,2 auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar gesunken. Das erlaubt nicht nur fortgesetzte Aktienrückkäufe, sondern auch weitere Übernahmen. Erst im Dezember hatte Howmet Aerospace bekannt gegeben, für 1,8 Milliarden US-Dollar in bar das Flugzeugteilegeschäft von Werkzeughersteller und Dividendenkönig Stanley Black & Decker zu übernehmen. Trotz der langfristigen Erfolgsgeschichte ist inzwischen Vorsicht angesagt. Sowohl der Chart als auch die Unternehmensbewertung deuten auf eine Überhitzung hin.

Howmet Aerospace Chartsignale

Starker Aufwärtstrend: Howmet Aerospace befindet sich in einer mehrjährigen Aufwärtstrendkanal mit dynamischen Trendverschärfungen.

Erneuter Ausbruch: Den Käuferinnen und Käufern ist eine weitere Tempoverschärfung und der Ausbruch aus einem Aufwärtstrendkanal gelungen.

Technische Überhitzung: Die Aktie ist nach dem jüngsten Allzeithoch überkauft, was für eine steigende Korrekturanfälligkeit sorgt.

Bearishe Divergenzen: Der Höhenflug der Aktie wird nicht mehr von den technischen Indikatoren begleitet. Das deutet auf eine mögliche Trendwende hin.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 23.02.2021 bis 23.02.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Howmet Aerospace: Strömungsabriss zu befürchten

Nach einer längeren Seitwärtsphase in den Jahren 2021 und 2022 starteten die Anteile schließlich durch. Seit Anfang 2023 kann im Chart eine erste Tempoverschärfung beobachtet werden, der schließlich viele weitere folgten. Vor allem in den zurückliegenden 2 Jahren kam es zu immer schärferen Aufwärtstrendlinien. Die starke Dynamik wird durch einen deutlich gestiegenen Trendstärkeindikator MACD sowie die immer steileren Durchschnittslinien angezeigt, von denen sich die Aktie inzwischen deutlich entfernt an.

Im vergangenen halben Jahr war ein Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 30 US-Dollar bestimmend für das Kursgeschehen. Dieser konnte mithilfe der vor zwei Wochen vorgelegten, starken Quartalszahlen nach oben durchbrochen werden, womit eine weitere Aufwärtstrendverschärfung und noch höhere Notierungen gelungen sind.

Allerdings wird der Ausbruch nicht mehr durch die technischen Indikatoren unterstützt. Der MACD befindet sich seit rund einem halben Jahr im Rückwärtsgang, der Relative-Stärke-Index (RSI) sogar noch viel länger. Solche bearishen Divergenzen gelten in der Chartanalyse als Verkaufssignale. Trotz seines Abwärtstrends liegt der RSI auf Wochenbasis mit fast 75 Punkten im überkauften Bereich. Mit Blick auf den Tages- und Monatswert von 77,3 beziehungsweise 88,1 Zählern ist der Korrekturbedarf der Aktie sogar noch deutlich größer.

Aus dem Stand -20 Prozent und mehr zu möglich

Das technische Abwärtspotenzial ist beträchtlich. Da der jüngste Ausbruch technisch nicht unterstützt ist, könnte es sich um einen Fehlausbruch handeln, der mit einer Rückkehr in den verlassen Aufwärtstrendkanal beantwortet wird. Dessen Unterkante verläuft aktuell bei rund 220 US-Dollar. Die Trendlinie des im Frühjahr 2024 gestarteten Impulses verläuft bei rund 183 US-Dollar, wo auch die auf Wochenbasis ermittelte 50-Tage-Linie liegt. Auch das könnte eine potenzielle Zielzone für die überkaufte Aktie darstellen.

Horizontalunterstützungen liegen bei etwa 195 sowie 175 US-Dollar, während die auf Tageskursbasis ermittelte 200-Tage-Linie als wichtige Unterstützung bei knapp 192 US-Dollar liegt. Damit könnte Howmet Aerospace unmittelbar vor einer 20-Prozent-Korrektur stehen. Eine nachhaltige Trendwende ließe sich jedoch erst für Kurse unterhalb dieser Unterstützungen ableiten. Unterdessen ist die Oberseite begrenzt. Auf dauerhaft höhere Notierungen dürften Anlegerinnen und Anleger erst wieder hoffen, wenn es der Aktie gelungen ist, ihre bearishen Divergenzen zu neutralisieren.

Bewertung um ein Vielfaches höher als der Durchschnitt

Nicht nur im Chart, auch hinsichtlich der Unternehmensbewertung zeichnen sich Probleme ab. Zwar ist Howmet Aerospace in den vergangenen Jahren zwar sowohl organisch als auch durch Zukäufe kräftig gewachsen, doch die Kursentwicklung ist dem Gewinnwachstum weit vorausgeeilt. Dadurch ergibt sich für 2026 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,2. Das liegt um 62,2 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 34,6 sowie um 156,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21,9, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet.

Dieser Eindruck verdichtet sich beim Blick auf die übrigen Kennzahlen, wie die Kurs-Umsatz-, dem Kurs-Cashflow- oder auch dem EV/EBITDA-Verhältnis, wo die Aufschläge gegenüber der historischen Norm zwischen 86 Prozent (EV/EBITDA) und 126,4 Prozent (KUV) und gegenüber der Vergleichsgruppe zwischen 188 bis 363 Prozent liegen. Auch das Wachstum ist mit einem PEG (Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis) von 2,17 nicht mehr attraktiv bewertet. Während ein Wert unter 1 als günstig gilt, liegt das Branchenmittel hier bei 1,46. Insgesamt bewertet das Börseninformationsportal Seeking Alpha die Aktie für ihre Bewertung mit der Schulnote 6.

Wall Street von hoher Unternehmensbewertung noch unbeeindruckt

Dem Optimismus der Analystinnen und Analysten tut die hohe Unternehmensbewertung bislang keinen Abbruch. Bei insgesamt 22 Einschätzungen ist die Howmet Aerospace 16 Mal mit „Kaufen“ und weitere 4 Mal mit „Übergewichtet“ bewertet. Zum Halten raten dagegen nur zwei Expertinnen und Experten, während keine einzige Empfehlung zum Reduzieren oder Verkaufen von Positionen vorliegt.

Im Mittel werden als fairer Wert 278,25 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Upside von 7,8 Prozent entspricht. Das aktuell höchste Kursziel hat mit 315 US-Dollar das Research-Haus Jefferies beigesteuert, während die niedrigste Schätzung bei knapp 215 US-Dollar liegt. Ausgerechnet diese Einzelmeinung könnte sich mit Blick in den überhitzten Chart als auch die weit fortgeschrittene Unternehmensbewertung mittelfristig bewahrheiten.

Howmet Aerospace auf einen Blick

ISIN: US4432011082

US4432011082 Börsenwert: 103,5 Milliarden US-Dollar

103,5 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,2 Prozent

0,2 Prozent KGVe 2026: 56,2

56,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

