Mehr Fördermittel für grünen Stahl aus Salzgitter
- Bund und Land stocken Förderung auf 1,3 Mrd. €
- Finanzierung 70% Bund, 30% Land; EU genehmigt.
- Salcos-Projekt sichert grün Stahl, Anlage 2027
BERLIN/SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter erhält zusätzliche Fördermittel für den Umstieg auf grünen Stahl. Der Bund und das Land Niedersachsen stockten die bereits bewilligten Fördermittel für den Umbau um knapp ein Drittel auf gilt 1,3 Milliarden Euro, wie die beiden Wirtschaftsministerien mitteilten. 322 Millionen Euro sollen nun zusätzlich zu den 2022 bewilligten 1,0 Milliarden Euro fließen.
Grund für den Nachschlag ist den Angaben zufolge der Wegfall anderer Fördermittel, die bisher eingeplant gewesen waren. Mit der nun bewilligten Aufstockung werde die planmäßige Umsetzung des Projekts weiter abgesichert, hieß es beim Bundeswirtschaftsministerium. Die Finanzierung erfolge zu 70 Prozent durch den Bund und zu 30 Prozent durch das Land Niedersachsen. Die EU-Kommission hatte am 6. Februar 2026 die beihilferechtliche Genehmigung zu den ergänzenden Mitteln erteilt.
Minister Tonne: Fördermittel stärken Konkurrenzfähigkeit
Für Salzgitter bedeute dies nun Planungssicherheit, sagte Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hinzu. "Damit wird unsere Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt gestärkt und wir profitieren weiter von der industriellen Wertschöpfung." Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) sprach von einem guten und wichtigen Signal. "Klimaschonender grüner Stahl hat Zukunft mit der Salzgitter AG als Vorreiterin."
Die Förderung soll in Salzgitter die erste Stufe des sogenannten Salcos-Projekts absichern, mit dem der Hersteller auf grünen Stahl umstellen will. Der Umbau in Salzgitter läuft bereits seit Ende 2023, die erste Anlage soll 2027 in Betrieb gehen. Statt im kohlebefeuerten Hochofen soll der Stahl dann in einer neuen Anlage entstehen, die zunächst mit Erdgas und später mit grünem Wasserstoff laufen kann./fjo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 54,55 auf Tradegate (23. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +6,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -51,18 %/+8,50 % bedeutet.
Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/salzgitter-konzern-verstaerkt-defence-portfolio-und-uebernimmt-thyrolf-uhle/aac9c943-9249-45dd-a33d-f834cbf1dda3_de
- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
Analyse:
Der übergeordnete Trend ist aufwärts (steigende Struktur, impulsiver Anstieg), zuletzt ein scharfer Rücksetzer und anschließender Reclaim in Richtung der vorherigen Widerstandszone um ~52EUR. Das Setup ist grundsätzlich bullisch, aber nach dem Impuls ist ein Pullback-Buy (Breakout → Rücklauf → Bestätigung) die robusteste Variante.
Wichtige Zonen
Trigger-/Bestätigungszone: 49,50–52,20EUR (Reclaim/Breakout-Hold, Setup wird aktiv)
Pullback-/Demand-Zone 1: 46,80–48,60EUR (Struktur + Fibo-Cluster)
Pullback-/Demand-Zone 2: 43,20–44,20EUR (tiefer Struktur-Support; last line)
Widerstand 1: 58,00–60,50EUR
Widerstand 2: 64,00–68,50EUR
Extension: 72,00–88,00EUR (nur bei klarer Fortsetzung)
Chart:
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
