Börsen Update Europa - 23.02. - MDAX schwach -1,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.107,59 PKT und verliert bisher -0,52 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,98 %, Siemens Energy +1,72 %, Münchener Rück +1,66 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,48 %, BMW -1,48 %, Continental -1,37 %
Der MDAX steht bei 31.588,75 PKT und verliert bisher -1,01 %.
Top-Werte: Deutsche Lufthansa +3,17 %, PUMA +2,60 %, Aurubis +2,04 %
Flop-Werte: TeamViewer -3,35 %, Sartorius Vz. -3,05 %, Jungheinrich -2,56 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:57) bei 3.689,86 PKT und fällt um -0,89 %.
Top-Werte: ATOSS Software +2,86 %, Nagarro +2,26 %, Draegerwerk +1,35 %
Flop-Werte: TeamViewer -3,35 %, Sartorius Vz. -3,05 %, Evotec -2,36 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.120,15 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Enel +7,00 %, Banco Santander +2,60 %, Siemens Energy +1,72 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,20 %, DANONE -1,79 %, Rheinmetall -1,48 %
Der ATX steht aktuell (13:59:56) bei 5.824,95 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,38 %, voestalpine +1,32 %, BAWAG Group +1,03 %
Flop-Werte: Andritz -1,05 %, Immofinanz -0,92 %, Raiffeisen Bank International -0,91 %
Der SMI bewegt sich bei 13.846,43 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,65 %, Amrize +1,26 %, Holcim +1,08 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,60 %, Lonza Group -2,08 %, ABB -0,87 %
Der CAC 40 steht bei 8.510,10 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Kering +3,11 %, Carrefour +2,68 %, Societe Generale +2,59 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -4,10 %, Thales -2,85 %, DANONE -1,79 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.177,76 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,50 %, Sandvik +1,11 %, Telia Company +1,05 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,05 %, Volvo Registered (B) -0,88 %, ABB -0,87 %
