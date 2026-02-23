DoorDash Registered (A) Aktie kommt unter die Räder - 23.02.2026

Die DoorDash Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 143,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,29 € entspricht. Die Talfahrt der DoorDash Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 143,32€, mit einem Minus von -4,20 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DoorDash Registered (A) Verluste von -9,98 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +10,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DoorDash Registered (A) -24,22 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,06 % 1 Monat -16,18 % 3 Monate -9,98 % 1 Jahr -22,21 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,06 Mrd.EUR € wert.

DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.