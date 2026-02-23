ServiceNow - Aktie im Spotlight - 23.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -1,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ServiceNow Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 86,74€, mit einem Minus von -1,97 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ServiceNow insgesamt ein Minus von -37,65 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -4,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -32,94 %.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,84 % 1 Monat -19,68 % 3 Monate -37,65 % 1 Jahr -50,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von ServiceNow: Insiderkäufe (CEO $3M), Storno von Verkaufsplänen und ein neues $5 Mrd.-Rückkaufprogramm (u.a. $2 Mrd. ASR) stützen die Aktie. Teilnehmer diskutieren technisches Überverkauftsein, fehlenden Boden, Wunschkaufzonen (ca. €69–85) und Analystenziele (~$185, großes Upside).

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,67 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. IBM notiert im Minus, mit -1,03 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,47 %. Oracle verliert -1,16 %

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.