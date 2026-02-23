    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamborner REIT AktievorwärtsNachrichten zu Hamborner REIT
    Hamborner REIT: Neue Strategie und Prognose für 2026 – Was Anleger wissen müssen

    Die HAMBORNER REIT AG richtet ihr Portfolio neu aus: Weg vom Büro, hin zu stabilen Nahversorgern und Baumärkten – mit klaren Zielen für Mieten, FFO und künftiges Wachstum.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die HAMBORNER REIT AG passt ihre Portfoliostrategie an, um den Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich Nahversorgung und Baumärkte zu legen.
    • Das Ziel ist, den Büroanteil am Gesamtportfolio schrittweise auf 10 bis 20 % zu reduzieren, durch sukzessive Substitution von Büroobjekten.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Gesellschaft Miet- und Pachterlöse zwischen 87,5 und 89,5 Mio. Euro, sowie Funds from Operations (FFO) von 38,0 bis 42,0 Mio. Euro.
    • Die Umsatzeinbußen im Vergleich zu 2025 sind hauptsächlich auf den Verkauf von Bestandsimmobilien zurückzuführen, was auch den Rückgang beim FFO erklärt.
    • Die Prognose berücksichtigt keine weiteren Portfolioveränderungen im Jahresverlauf, aufgrund anhaltender Unsicherheiten am Immobilientransaktionsmarkt.
    • Die Anpassung der Strategie und Prognose erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender struktureller Veränderungen im Büromarkt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen 2025, bei Hamborner REIT ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Hamborner REIT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,13 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,5750EUR das entspricht einem Minus von -2,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.966,26PKT (-0,17 %).


    Hamborner REIT

    -7,19 %
    -6,36 %
    +7,10 %
    +12,50 %
    -21,27 %
    -35,80 %
    -42,15 %
    -40,44 %
    -36,16 %
    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233





