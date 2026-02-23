USA beginnen Abzug von wichtigem Stützpunkt in Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - Das US-Militär in Syrien hat nach Angaben von Aktivisten mit dem Abzug seiner Truppen von einem der größten Stützpunkte in Syrien begonnen. Am Morgen hätte ein Militärkonvoi bestehend aus mehr als hundert Fahrzeugen den Stützpunkt Kasrak in der nordöstlichen Provinz Hassaka in Richtung irakischer Grenze verlassen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es sei der zweite Konvoi dieser Art innerhalb weniger Tage.

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle sei bisher unklar, ob es sich um einen vollständigen oder teilweisen Abzug handle. Die zuständige Regionaldirektion des US-Militärs äußerte sich zunächst nicht.