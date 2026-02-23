Jetzt knallts
Stanley Druckenmiller: Milliardär stockt Alphabet um 277 % auf
Der US-Milliardär Stanley Druckenmiller stockt seine Beteiligung an zwei Aktien der Magnificent 7 auf und reduziert gleichzeitig sein Engagement im Bankensektor.
- Erhöhte Alphabet +277% und Amazon +69% Anteil.
- Verkaufte alle Bankaktien; Bestand jetzt 0 Stk
- Neu: Delta, Goldman, Zillow; Vermögen 4,5 Mrd.
Big-Tech rein, aber nicht alles: Das ist die Devise bei Druckenmillers Portfolio.
Aus den neuesten 13F-Daten geht hervor, dass das Duquesne Family Office seine Beteiligung an Alphabet um 277 Prozent auf 385.000 Aktien erhöht hat.
Auch bei Amazon ist sein Engagement deutlich gestiegen: Mit einem Zukauf von 737.940 Aktien erhöhte er seinen Anteil am E‑Commerce-Riesen um 69 Prozent.
Druckenmiller trennte sich unterdessen von seinen Positionen der Citigroup, Bank of America und Capital One. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das Duquesne Family Office 989.250 Bank of America-Aktien, 514.850 Citigroup-Aktien und 43.920 Capital One-Aktien veräußerte, wodurch sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf null reduzierte.
Zu den weiteren bemerkenswerten Aktien, deren Anteile Druckenmiller senkte, gehören der Social-Media-Riese Meta Platforms, der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods und die Restaurantkette Texas Roadhouse.
Zu den neu erworbenen Aktien gehören Delta Air Lines, der Finanzdienstleistungsriese Goldman Sachs und der Immobiliengigant Zillow.
Den Daten zufolge belief sich das Vermögen des Duquesne Family Office Ende letzten Jahres auf knapp 4,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um fast 500 Millionen US-Dollar gegenüber dem letzten Quartal.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion