Früh-ICE von Rostock nach Hamburg soll doch bleiben

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die frühe ICE-Verbindung von Rostock über Schwerin nach Hamburg soll bleiben. Darauf einigten sich die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und die Deutsche Bahn in Berlin, wie die Regierung mitteilte. Nach Abschluss der Generalsanierung der Bahn werde es wieder eine entsprechende Frühverbindung geben.

Auch die bislang bestehende Spätverbindung von Hamburg nach Rostock sei gesichert. Die Verbindungen sollen demnach ab dem ersten Tag nach Ende der Streckensperrung zwischen Hamburg und Berlin aufgenommen werden. Wann die umfassende Sanierung abgeschlossen wird, ist derzeit unklar.