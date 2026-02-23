    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    Ist das die nächste Generation der Wirkstoffentwicklung?

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - KI-gestützte Plattform von Redwood AI beschleunigt chemische
    Synthese und optimiert Prozesse entlang des global wachsenden "CDMO"-Marktes

    Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist ein Technologieunternehmen,
    das eine KI-gestützte Plattform für die pharmazeutische Syntheseplanung
    entwickelt hat. Die Kernleistung: Was Chemiker-Teams bisher Wochen kostete,
    erledigt die Plattform in unter einer Minute - bei rund 95 Prozent
    Modellgenauigkeit, trainiert auf über einer Milliarde Molekülen.

    Die pharmazeutische Industrie steht vor einer fundamentalen Transformation. Neue
    Wirkstoffe werden komplexer, Entwicklungszyklen länger und teurer, und
    regulatorische Anforderungen steigen kontinuierlich. Gleichzeitig verlagert sich
    die Wertschöpfung zunehmend zu spezialisierten Partnern wie "Contract
    Development and Manufacturing Organizations" ("CDMO"s), die Entwicklung und
    Produktion effizient, skalierbar und flexibel gestalten. Der globale
    "CDMO"-Markt liegt aktuell bei rund 197,4 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034
    voraussichtlich 368,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Parallel dazu beschleunigt
    die Einführung künstlicher Intelligenz die Arzneimittelentwicklung: Der Markt
    für KI-gestützte Wirkstoffforschung wächst jährlich um etwa 10 Prozent und wird
    bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von rund 17,81 Milliarden US-Dollar
    erreichen.

    In diesem dynamischen Umfeld definiert Redwood AI die Zukunft der
    Arzneimittelentwicklung neu.

    Gegründet von führenden Wissenschaftlern aus Chemie, Medizin und künstlicher
    Intelligenz - mit über 800 peer-reviewten Publikationen aus renommierten
    Institutionen wie der "Stanford University" und der "University of British
    Columbia" - verbindet Redwood AI tiefes wissenschaftliches Know-how mit
    industrieller Erfahrung. Die Mission des Unternehmens ist klar: KI nutzen, um
    chemische Synthese und Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, neue Wirkstoffe
    schneller zur Marktreife zu bringen und Innovationen in der Pharmaindustrie
    nachhaltig zu fördern.

    Die Herausforderung: Konventionelle Methoden stoßen an ihre Grenzen

    Die Entwicklung neuer Medikamente gehört zu den anspruchsvollsten
    wissenschaftlichen Aufgaben überhaupt. Ein Wirkstoffkandidat muss gleichzeitig
    Wirksamkeit, Sicherheit, Herstellbarkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen - eine
    Komplexität, die mit traditionellen, iterativen Methoden der Medizinalchemie
    kaum effizient zu bewältigen ist. Die frühe Wirkstoffforschung und das
    molekulare Design sind auf manuelle, schrittweise Prozesse angewiesen, die die
    Erkundung des chemischen Raums stark einschränken und die Entwicklung
    vielversprechender Kandidaten verlangsamen.

    Besonders gravierend ist die Situation in der chemischen Synthese und
    Prozessentwicklung: Sie sind bis heute hochgradig manuell und
    ressourcenintensiv. Ein einzelner Syntheseplan kann Wochen in Anspruch nehmen,
    erfordert Teams aus erfahrenen Chemikern und bietet dennoch nur einen Bruchteil
    der möglichen Optionen und Alternativen. Das Ergebnis sind lange
    Entwicklungszeiten, hohe Kosten und eine strukturell begrenzte
    Innovationskapazität - ein Problem, das die gesamte pharmazeutische
    Wertschöpfungskette betrifft.

    Die Lösung: Redwood AIs proprietäre KI-Plattform

    Redwood aIs KI-Plattform integriert fortschrittliche chemische Analyse mit
    maschinellem Lernen, um Synthesewege vorherzusagen und zu optimieren.
    Intelligente Algorithmen prognostizieren Reaktionswege, bewerten Kosten- und
    Sicherheitsaspekte und liefern datengestützte Empfehlungen, die Chemikern
    helfen, neue Verbindungen schneller zu entwerfen, zu verfeinern und zu
    optimieren. Experimentierzyklen, die traditionell Wochen oder Monate in Anspruch
    nehmen, werden mit Redwood AI in wenige Minuten komprimiert - bei einer internen
    Modellgenauigkeit von rund 95 Prozent.

    Das Modell ist proprietär (herstellergebunden) und wurde auf über einer
    Milliarde Molekülen und vier Millionen Reaktionen trainiert. Es generiert
    automatisch mehrere Synthesepfade in unter einer Minute und bewertet dabei jeden
    einzelnen Schritt vollständig hinsichtlich Kosten und Lieferanten aus über 60
    globalen Quellen - inklusive Sicherheits- und Umweltprognosen. Was bei
    konventionellen Methoden Wochen dauert und ganze Chemiker-Teams bindet, leistet
    die Plattform in einem Bruchteil der Zeit: präziser, skalierbarer und mit
    deutlich mehr Optionen und Kontingenzen.

    Gleichzeitig unterstützt die Plattform die Optimierung von Reaktionsbedingungen,
    maximiert Ausbeuten und reduziert Ineffizienzen, wodurch Entwicklungszeiten
    verkürzt und Produktionsprozesse skalierbar, kosteneffizient und zuverlässig
    werden. Die Lösung ist flexibel einsetzbar, unterstützt unterschiedliche
    Projektskalierungen und lässt sich nahtlos in bestehende Forschungs- und
    Produktionsumgebungen integrieren.

    Ein einzigartiges Wettbewerbsprofil?

    Im direkten Vergleich mit etablierten Mitbewerbern zeigt Redwood AI ein
    überlegenes, vollständig integriertes Funktionsprofil. Während die Konkurrenz
    jeweils nur Teilbereiche abdeckt - etwa reine Syntheseplanung ohne
    Kostenbewertung, oder Skalierungsunterstützung ohne Umweltanalyse -, bietet
    Redwood AI alle fünf zentralen Dimensionen:

    Kostenbewertung, Synthese-Datensatzaufbau, Skalierungsunterstützung,
    Sicherheitsprognosen und Umweltbewertung. Dieser integrierte Ansatz dürfte die
    strategische Grundlage für einen dauerhaften Wettbewerbsvorsprung sein.

    Vergleichbare Unternehmen im Umfeld der KI-gestützten Wirkstoffforschung
    belegen, wie enorm die Investorennachfrage in diesem Sektor ist. Redwood AI ist
    derzeit noch in einer frühen Phase und bietet damit entsprechendes
    Aufwärtspotenzial.

    Riesige Marktchance an drei Schnittstellen

    Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) positioniert sich strategisch an
    der Schnittstelle dreier bedeutender und wachsender Märkte. Eingebettet in den
    globalen Pharmamarkt mit einem Volumen von 1,65 Billionen US-Dollar im Jahr 2024
    - voraussichtlich über 2,35 Billionen bis 2030 -, operiert das Unternehmen
    gleichzeitig innerhalb der "CDMO"-Infrastruktur, die von 197,4 Milliarden
    US-Dollar heute auf rund 368,7 Milliarden bis 2034 wachsen soll. Zusätzlich ist
    Redwood AI direkt im spezifischen Markt für KI-gestützte Wirkstoffforschung
    aktiv, der aktuell bei 6,9 Milliarden US-Dollar liegt und bis 2034 auf rund
    17,81 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.

    Diese Märkte wachsen nicht nur - sie nähern sich immer mehr einander an.

    Die zunehmende Auslagerung von Entwicklungsaufgaben, steigende Investitionen in
    KI-gesteuerte "F&E"-Automatisierung (Forschung und Entwicklung) und die
    wachsende Integration datengetriebener Technologien in Pharma und Biotech
    schaffen ideale Voraussetzungen für skalierbare, datengestützte Plattformen wie
    die von Redwood AI. Valide, skalierbare und regulierungskonforme KI-Lösungen
    werden in der Pharmaindustrie zunehmend zum strategischen Standard - und Redwood
    AI ist frühzeitig positioniert, um davon profitieren zu können.

    Nachhaltiges Geschäftsmodell mit wachsendem Datenvorteil?

    Redwood AI verfolgt ein abonnementbasiertes "Software-as-a-Service-Modell", das
    sich primär an Pharma- und Biotechnologieunternehmen richtet. Das Modell ist
    kapitaleffizient, gut skalierbar und erzeugt durch jede neue Kundeninstallation
    einen wachsenden Datenvorteil: Jeder reale Einsatz stärkt den internen Synthese-
    und Reaktionsdatensatz, verbessert die Modellleistung und vertieft den
    Wettbewerbsgraben. Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf aus Daten,
    Modellqualität und Kundenwert ist ein strukturelles Alleinstellungsmerkmal, das
    mit der Zeit immer schwerer zu replizieren ist.

    Die Plattform ist dabei breit anwendbar:

    Neben dem pharmazeutischen Kernmarkt adressiert Redwood AI Biotechnologie,
    allgemeine chemische Wissenschaften, Syntheseplanung, Patentbewertung und
    nicht-pharmazeutische chemische Anwendungen - ein deutlich verbreitertes
    Kundenpotenzial, das das Wachstumsprofil des Unternehmens weiter stärkt.

    In der aktuellen Phase kommerzialisiert Redwood AI seine Plattform über das
    "SaaS-Modell" und baut dabei kontinuierlich den proprietären Datensatz aus
    realen Einsätzen auf. Im nächsten Schritt soll die Integration in frühe
    Entdeckungs- und molekulare Designprozesse vertieft werden: akkumulierte
    Synthesedaten ermöglichen schnellere Iterationszyklen, verbesserte Priorisierung
    und KI-gestützte Entscheidungsunterstützung auf einem qualitativ neuen Niveau.

    Langfristig strebt Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) die
    KI-gesteuerte Generierung eigener Wirkstoffkandidaten und eine umfassende
    Unterstützung der gesamten Entwicklungspipeline an - einschließlich potenziell
    proprietär Substanzen mit eigenem kommerziellem Wert. Damit dürfte sich das
    Unternehmen schrittweise von einem Softwareanbieter zu einem vollständig
    integrierten Player im Bereich der KI-gestützten Arzneimittelentwicklung
    entwickeln können.

    Redwood AI ist nicht nur ein Technologieanbieter - das Unternehmen definiert
    aktiv, wie Arzneimittelentwicklung in Zukunft aussehen soll.

    Durch die Beschleunigung der chemischen Synthese, die Optimierung komplexer
    Prozesse und die Bereitstellung intelligenter Entscheidungswerkzeuge
    transformiert Redwood AI die Art und Weise, wie Chemiker und Pharmaunternehmen
    Innovationen umsetzen. Lebenswissenschaften können mit Redwood AI schneller
    Durchbrüche erzielen, Entwicklungsrisiken reduzieren und Medikamente effizienter
    und sicherer auf den Markt bringen.

    Mit einer KI-Plattform, einem wachsenden Datenvorteil, einem klaren und
    skalierbaren "SaaS-Geschäftsmodell", einer breiten Marktpositionierung und einem
    der qualifiziertesten Teams der Branche ist Redwood AI hervorragend
    positioniert, um von der strukturellen Transformation einer der größten
    Industrien der Welt zu profitieren. Das Unternehmen steht exemplarisch für die
    nächste Generation KI-gestützter Arzneimittelentwicklung - und zeigt, wie
    modernste Technologie, wissenschaftliche Expertise und industrielle Praxis
    zusammenkommen, um die Pharmaindustrie von morgen zu gestalten.

    Wenn KI, Chemie und Pharmaindustrie zusammenwachsen, dürfte ein strukturelles
    Wachstumspotenzial entstehen.

    Die derzeitige Kursentwicklung der Aktie von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 |
    WKN: A422EZ) dürfte das langfristige Potenzial des Unternehmens noch nicht
    vollständig widerspiegeln. Mehrere strukturelle Wachstumstreiber - insbesondere
    die steigende Bedeutung von KI in der Arzneimittelentwicklung - sprechen für
    eine positive Entwicklungsperspektive. Sollten die geplanten technologischen und
    kommerziellen Fortschritte wie erwartet realisiert werden, dürfte sich daraus
    eine Neubewertung ergeben, von der Investoren und Privatanleger überproportional
    profitieren könnten.

    -

    Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

    Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
    Werbekampagne des Emittenten Redwood AI Corp. und richtet sich an erfahrene und
    spekulativ orientierte Anleger.

    Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder
    gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die
    Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im
    Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").

    Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
    ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
    erstmaligen Verbreitung.

    Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
    eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
    11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
    Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
    Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

    Interessen / Interessenskonflikte

    Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
    eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
    wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
    vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den
    Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
    begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
    Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

    Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von
    Verbreiter , deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen
    Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des
    Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es
    besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,
    diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu
    verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit
    weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

    Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
    entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
    des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
    Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter
    noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen
    Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle
    Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch
    keinen Einfluss.

    Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
    in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
    besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
    Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
    Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
    weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
    Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

    Weder der Verbreiter , noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
    der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
    noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
    konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
    die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
    Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
    über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
    die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
    Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
    war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
    Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
    über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
    und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
    zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
    Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

    Emittent: Redwood AI Corp.

    Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

    Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

    Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

    Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
    Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
    Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
    Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
    nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
    Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
    weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:
    Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und
    Informationen des Emittenten , in- und ausländische Wirtschaftspresse,
    Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.
    a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen
    und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines
    ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt
    öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen
    Faktoren erstellt.

    Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
    verbundenen Risiken

    Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
    kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen
    Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

    Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren
    Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze
    auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle
    Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.
    Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
    Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.
    Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten
    Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des
    Handels drohen.

    Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

    Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
    der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
    stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
    Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
    Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
    die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
    der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
    resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

    Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
    Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
    Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
    politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
    erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
    Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
    Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
    in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
    erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
    Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

    Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
    enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
    wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
    Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
    Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
    Beurteilungen.

    Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und
    Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares
    Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden
    für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder
    Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
    Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen
    anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service
    und Materialien zu verwenden entstanden sind.

    Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
    historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
    werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
    könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
    unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
    getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
    auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
    der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

    Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
    nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom
    Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
    treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

    Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
    und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
    handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
    ausgewogene Durchdringung der Materie.

    Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
    eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

    Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
    von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
    erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
    Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
    darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung
    gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
    konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
    Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
    des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

    Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten , des Erstellers
    oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
    Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
    sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
    dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
    diversifizierten Depot.

    Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
    Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
    Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
    Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
    abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
    Profitrader.

    Begriffsbestimmungen

    Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
    nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
    (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
    vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

    Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
    dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
    könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
    diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

    Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
    für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

    Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
    der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

    Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
    Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
    verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
    derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

    Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
    Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
    gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
    keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

    Pressekontakt:

    MCS Market Communication Service GmbH
    Saarlandstraße 28
    58511 Lüdenscheid

    Handelsregister: HRB 11340
    Registergericht: Amtsgericht Iserlohn
    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265
    Geschäftsführer: Herr Timo Woeste

    Email: info [at] mcsmarket.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181032/6222080
    OTS: MCS Market Communication Service GmbH
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 1,350 auf Frankfurt (23. Februar 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 45,24 Mio..




    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
