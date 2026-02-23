Ist das die nächste Generation der Wirkstoffentwicklung?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 1,350 auf Frankfurt (23. Februar 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 45,24 Mio..